BBB 24: Pitel recebe recado do namorado: "Não iria lhe abandonar nunca"

Eliminada do BBB 24, Pitel ficou derretida ao ver uma mensagem cheia de amor de seu namorado, Weslley

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Pitelrecebeu um recado amoroso de seu namorado, Weslley, durante sua participação no Bate-Papo BBB.

Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil, a assistente social participou da entrevista com Ed Gama e Thaís Fersoza e se surpreendeu com a mensagem do amado dizendo que não lhe abandonaria.

"Oi, amor! Como é que você está? Como você está se sentindo, voltando para o mundo real? Estou de braços abertos aqui, aguardando você, estou com muita saudade. Não se preocupe, porque eu não iria lhe deixar, não iria lhe abandonar nunca. Não seriam 75 dias que iriam deixar a nossa trajetória de 10 anos passar por uma fase em que você estava sem sua rede de apoio ali, sem ninguém. Estava só você com todas as incertezas que são geradas com tudo", afirmou.

Em seguida, Wesley aproveitou para elogiar a trajetória da alagoana no BBB: "E estou muito orgulhoso de toda a sua trajetória dentro do programa. Você conseguiu viver todas as experiências que o programa propõe. E, aqui, a gente vai ter um mar de oportunidades, e você vai continuar sendo feliz, sendo essa pessoa maravilhosa que você é", finalizou.

Thaís perguntou como que Pitel se sentiu com a mensagem. "São 10 anos juntos, é uma caminhada gigantesca. A gente cresceu junto, a gente se conhece muito. Ele me ajudou muito em muitas fases da minha vida. É um cara incrível! Não sei o que ele passou, porque é a pessoa mais reservada que eu conheço. Ele não é da rede social, não é de foto, não é de vídeo, nada. Ele quer viver a vida dele longe de tudo, e eu sou a 'amostrada' que está na TV", disse ela que contou ter conhecido o namorado na escola.

A ex-sister também aproveitou para mandar um recado para Wesley: "Estou morrendo de saudades, quero muito conversar com você. Quero muito lhe abraçar, quero muito saber sua perspectiva sobre mim. Estou muito feliz que você está aqui, era um medo muito grande que eu tinha de todo mundo ter ido embora. Mas estou morrendo de saudades, um beijão, te amo!".