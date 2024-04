BBB 24: Pitel fica chocada ao descobrir fofocas da vida amorosa de Fernanda

Eliminada do BBB 24, Pitel fica surpresa ao receber recado de Fernanda e tem melhor reação ao descobrir namoro e fanfic fora do reality

Na madrugada desta quarta-feira, 3, Giovanna Pitel participou do 'Bate-Papo BBB' logo após sair do 'Big Brother Brasil 24'. Durante a entrevista, a assistente social foi pega de surpresa ao receber um recado de sua aliada, Fernanda. Recém-eliminada, a confeiteira deixou a amiga chocada ao compartilhar algumas fofocas sobre sua vida amorosa fora do reality show.

Enquanto conversavam, Ed Gama e Thais Fersoza revelaram que tinham uma mensagem especial para a assistente social. Logo em seguida, Fernanda surgiu na telinha da emissora e começou a atualizar a amiga sobre diversos assuntos. Entre as fofocas, a carioca contou sobre a 'fanfic' de um possível relacionamento amoroso entre as duas.

“Oi, amiga! Estou morrendo de saudades. Aqui é uma loucura e eu tenho três novidades pra te contar. Uma delas é que a gente tem uma fanfic, um fã clube enorme chamado 'Pitanda', a coisa mais linda do mundo. As pessoas sentiram nossa amizade, nosso amor e somos muito amadas, deu tudo certo, amiga. Nossas marolas nunca tiveram erradas", iniciou.

Na sequência, Fernanda também revelou que seu filho, Marcelo, já está recebendo tratamento: “Já está acontecendo. E eu quero você nessa com a gente nessa causa. Hoje é Dia Mundial do Autismo, eu tive uma palestra, foi uma coisa muito importante. E eu quero você comigo em tudo que tá acontecendo", a confeiteira contou orgulhosa.

Por fim, a confeiteira surpreendeu a amiga ao revelar um novo detalhe sobre sua vida amorosa. Apesar de ter sido muito discreta sobre seu relacionamento durante o reality show, a carioca chegou a revelar o medo de ser deixada pelo namorado. Agora, ela compartilhou com alegria que seu namoro está firme e forte fora do programa.

"E a terceira novidade, para a minha felicidade, eu ainda tenho namorado! Está tudo certo com o Dani, tudo maravilhoso. E ele quer muito te conhecer, então vem logo pra gente jantar, fazer nossas coisas”, Fernanda compartilhou muito animada. Chocada, Pitel também vibrou com as ‘fofocas’ e mandou um recado para sua aliada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

"Amiga, um beijo, amo você! Você foi meu alicerce. Estou morrendo de saudades já. A gente vai estar juntinhas daqui a pouco e falar tudo o que a gente não pôde falar lá dentro da casa", a ex-participante declarou. Vale mencionar que Pitel deixou o reality show na noite desta terça-feira, 2, com 82% dos votos e ganhou um discurso caprichado de Tadeu Schmidt.

Pitel descobre fim do casamento de Lucas:

Além de se atualizar sobre as novidades na vida de Fernanda, durante a conversa no ‘Bate-Papo BBB’, a assistente social também descobriu que o casamento de Lucas Henrique e Camila Moura chegou ao fim devido aos flertes do brother dentro do reality show. Inclusive, Pitel admitiu que já imaginava a separação; veja o vídeo.