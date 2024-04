BBB 24: Tadeu encanta com discurso de eliminação para Pitel

Tadeu Schmidt faz discurso de eliminação dedicado para as amizades e faz elogios para o jogo de Pitel no BBB 24 antes de anunciar a saída dela

O apresentador Tadeu Schmidt caprichou no discurso de eliminação na noite desta terça-feira, 2, para a saída de Pitel do BBB 24, da Globo. Ele falou sobre as amizades das mulheres no confinamento e fez elogios para a personalidade de Pitel no jogo.

No final do discurso, ele deixou claro que Pitel era a eliminada e não fez mistério para os participantes ao dar conselhos para ela fora do jogo.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para eliminar Pitel:

"Quando eu terminar, seremos 8. Temos aqui três representantes de grandes amizades entre mulheres. Entre mulheres que se destacaram no BBB 24. Não é toda hora que a gente vê duas amigas, tão amigas e que vão tantas vezes juntas ao paredão. Alane e Bia já ficaram de mãozinhas dadas, sofrendo por si própria e pela maior aliada três vezes. Imagine a dor que é perder a melhor amiga. Podem perguntar para a Pitel. Tem 48 horas que ela perdeu a Nanda. Como você mesma disse, Pitel, é como se tivesse perdido um pedaço do corpo. É até difícil de ver você sozinha nesta casa. Naquele distante 8 de janeiro, quando vocês entraram nessa casa, em menos de duas horas, Pitel e Fernanda já estavam tricotando, dando risadas, tinham virado parceiras e se manteriam assim até o fim. A ponto de virar ciúmes quando Pitel fez outras amizades", disse ele.

E completou: "Alane e Bia demoraram um pouco mais para se tornarem irmãs, mas, quando isso aconteceu, não tem um dia que uma não seja conselheira, motivadora, admiradora, uma da outra. Todos os dias estão juntas, conversando e ensaiando, planejando, da maquiagem que vão passar, a roupa que vão usar, a estratégia que vão seguir, até o papo imaginário que vão ter comigo. Mas, quem não sai hoje, não é a dupla, no caso da Pitel, isso nem seria possível, claro. Quem sai é o indivíduo. Se a forma como você viveu essa parceria fez diferença na sua trajetória ou não, é outra história. Mas quem sai hoje é o indivíduo. Para deixar mais um coração partido aí dentro ou para finalizar de vez uma dupla".

Então, ele focou o discurso em Pitel e deixou claro que ela saiu do jogo. "Vou começar a falar da Pitel, essa menina botou a touca de cetim e hablou. Conseguiu ser ácida e, ao mesmo tempo, encantadora. Crítica e divertidíssima. Acima de tudo, inteligente, perspicaz. Dona de uma lucidez, uma sabedoria, um equilíbrio que contrastam com seus 24 anos. Nesses 86 dias aí dentro, a Pitel parecia que estava vendo tudo aqui de fora, como se pudesse até rever as imagens para opinar com calma. Fez leituras precisas, acertou muito, não tudo. Acertou muito acima da média. O maior erro que cometeu foi quando pensou em si própria, não podia pensar assim, não tinha motivo. Certo dia ela disse: ‘todo dia eu acordo duvidando de uma coisa diferente de mim que nem eu sabia que existia’. Já repararam que é muito difícil ouvi-la falar de si própria? Esse jogo te emprestou uma fragilidade que nem combina contigo. No entanto, olha que coisa, o mesmo BBB que abala as estruturas também te deu um Bucket, aquela lembrança que faz levantar o astral. E que Bucket, um carro. Mas posso falar a verdade, Pitel? Aqui fora, o seu Bucket pode ser o próprio BBB. No futuro, quando você estiver tristinha, como todo mundo fica, você vai poder resgatar na memória uma trajetória linda no Big Brother Brasil, que deixa uma imagem vitoriosa, embalada nesse sotaque delicioso, nesse jeitinho de falar que é tão Pitel. Como dizem os versos da minha música preferida: ‘eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita’. Vem para cá, Pitel", finalizou.