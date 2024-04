BBB 24: Pitel tem reação surpreendente ao descobrir fim do casamento de Lucas

Eliminada do BBB 24, Giovanne Pitel não se abala ao descobrir o término do casamento após flertes de Lucas Henrique; veja vídeo

Na madrugada desta quarta-feira, 3, Giovanna Pitel participou do 'Bate-Papo BBB', da Globo, logo após a sua eliminação do 'Big Brother Brasil 24'. Durante a conversa, a assistente social descobriu que o casamento de Lucas Henrique e Camila Moura chegou ao fim devido aos flertes do brother dentro do reality show e até admitiu que já imaginava.

Enquanto assistiam seus momentos na casa mais vigiada do Brasil, Ed Gama e Thais Fersoza revisitaram vídeos dos dois. Entre os registros, também foram lembradas as investidas: “A gente era muito amigo e acho que nessa gracinha dele de 'baiana você me bagunçou', ele ficou pilhado porque a menina Camila não apareceu no vídeo”, Pitel opinou sobre os flertes.

Antes de descobrir sobre a separação, a assistente social fez questão de destacar que eles são apenas amigos. Além disso, enfatizou que o professor esteve preocupado com sua esposa durante todo o confinamento: “Acho que desandou um pouquinho, mas é só amizade. Ele é incrível, um cara inteligentíssimo que tive o prazer de conviver”, contou.

“Estava muito preocupado com a Camila e com como as coisas estavam aqui fora”, Pitel completou. Assim que ela mencionou a esposa do brother, o apresentador achou melhor contar sobre o fim do casamento: "A mulher dele foi nas redes sociais e disse que estava solteira. Mas não estimulou nenhuma rivalidade feminina com você”, Ed explicou.

Diante da revelação, Pitel não se abalou e surpreendeu ao revelar que já esperava: "Eu já imaginava, de verdade, quando ela não apareceu. Mas espero que eles fiquem bem. Ele fala dela com muito amor. Fala da sogra, ou ex-sogra, com muito orgulho. Que eles decidam o que é melhor para eles. Só não cabe a mim, eu acho”, disse a ex-sister.

Nas redes sociais, a reação da participante viralizou e parte do público opinou: “É isso, o b.o é dele e não dela!”, um seguidor exaltou Pitel. “A responsabilidade com o relacionamento era dele, o problema que ele mesmo criou”, outro concordou com a assistente social. “Sóbria, como sempre! E sem culpa no cartório”, uma terceira exaltou. "Pitel tipo 'o que eu tenho a ver?'", outra brincou.

Vale mencionar que Pitel deixou o reality show global na noite desta terça-feira, 2, com 82% dos votos após encarar um paredão com Alane e Beatriz. Inclusive, Tadeu Schmidt caprichou no discurso de eliminação. Ele falou sobre as amizades das mulheres no confinamento e fez elogios para a personalidade da assistente social no jogo.

