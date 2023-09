Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, ostenta boa forma em dia na praia

Bárbara Coelho pratica esporte ao ar livre em uma praia no Rio de Janeiro após curtir suas férias

A apresentadora Bárbara Coelho, que comanda o programa Esporte Espetacular, da Globo, está de volta ao Brasil após curtir algumas semanas de férias na Tailândia. A beldade voltou com tudo e já foi se divertir ao ar livre na sexta-feira ensolarada no Rio de Janeiro.

Nesta manhã, ela foi vista de biquíni ao praticar futevôlei com seus amigos em uma praia carioca. Com o look mínimo, a loira ostentou sua beleza impecável e ainda se exercitou sob o sol.

Recentemente, ela contou que o esporte sempre fez parte de sua vida. “Joguei vôlei por oito anos, também diz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava”, disse ela na revista Quem.

Vale lembrar que a jornalista está no comando da atração sobre esportes desde o fim de 2018. Inclusive, no ano passado, ela chegou a fazer uma participação especial na novela da Globo 'Cara e Coragem', interpretando ela mesma. Na vida pessoal, Bárbara mantém a discrição sobre seu casamento com o empresário Felipe Russo.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

De top e saia, Bárbara Coelho impressiona ao exibir cintura fininha: "É muita beleza"

Há algumas semanas,Bárbara Coelho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua boa forma. Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista recordou uma sequência de cliques em que aparece curtindo o dia ensolarado no Rio de Janeiro, usando um top preto, uma saia verde e tênis, deixando em destaque sua cintura fininha.

Ao dividir os registros, Bárbara falou sobre ter escolhido o Rio de Janeiro para morar após se mudar de Vitória, no Espírito Santo, e também aproveitou para fazer um apelo para São Pedro, já que a temperatura não está tão agradável na Cidade Maravilhosa.