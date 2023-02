Após reencontro com Paulo André, Jade Picon treina na praia acompanhada por segurança

Influenciadora e atriz Jade Picon treina em praia do Rio de Janeiro após assistir ao BBB 23 ao lado de seu affair no reality, Paulo André

A influenciadora digital Jade Picon (21) roubou a cena na manhã desta segunda-feira, 13, em praia do Rio de Janeiro!

Aproveitando o dia de sol na capital carioca, antes das gravações da novela das nove, Travessia, em que dá vida a personagem Chiara, a ex-BBB treinou na praia da Barra da Tijuca.

Jade, que apareceu acompanhada por um segurança e alguns amigos, foi clicada treinando e coberta de areia enquanto jogava futevôlei. Ela ainda se refrescou no mar com um conjuntinho preto com a parte de baixo hotpants e ostentou o corpaço e o abdômen sequinho. Em algumas imagens, ela parece usando o celular na areia.

Na noite de domingo, 12, a atriz mostrou que assistiu ao BBB 23 ao lado de Paulo André (24), que foi seu affair quando ficaram confinados na casa mais vigiada do Brasil, na edição do ano passado.

"Achei que você ia fazer foto", disse P.A. "Um ano depois...", comentou ela, que ainda escreveu: "Assistindo juntos de fora hoje."

Confira o encontro de Jade Picon com P.A. e o treino na praia:

Ex-BBB Paulo André homenageia o filho com tatuagem

O ex-BBB Paulo André resolveu eternizar na pele seu amor pelo filho, Paulo André Jr., de um ano, mais conhecido como Peazinho!

Noe domingo, 12, o atleta, que participou do BBB 22, mostrou que homenageou o herdeiro, do relacionamento com a influenciadora Thays Andreata, com uma tatuagem do rosto dele, usando uma coroa, no braço.

Momentos antes, nos stories de seu Instagram, ao abrir uma caixinha de perguntas e bater um papo com os fãs, ele contou que visitou a filha de Pedro Scooby (34) e Cintia Dicker (36) pela primeira vez, a pequena Aurora, que nasceu em 26 de dezembro do ano passado. "Conheci finalmente a princesa Aurora! Cheguei lá, a mamãe Cintia tava ninando ela. Mas ela tá super bem, graças a Deus, e isso que importa", celebrou.

