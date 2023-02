Após polêmica com a Grande Rio, Yasmin Brunet exibe look ousado na web: ''Deusa''

Após polêmica com a escola de samba Grande Rio, modelo Yasmin Brunet surge com look poderoso que evidenciou suas curvas

Em meio à polêmica com a Grande Rio, a modelo Yasmin Brunet (34) compareceu no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro no sábado, 25.

A influenciadora participou do último dia de Carnaval de um jeito diferente, de um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, já que não participou do desfile em homenagem a Zeca Pagodinho, por conta do desentendimento com a agremiação carioca. A loira e a escola apresentam versões diferentes sobre o ocorrido. Em seu lugar, entrou a empresária Ana Paula Pádua.

Em seu feed no Instagram, a filha de Luiza Brunet compartilhou registros do look escolhido para a ocasião. Nas imagens, ela aparece usando um modelito sexy prateado, todo de pedras brilhantes, deixando à mostra seu corpaço escultural e o bumbum. "Chegando para o último dia do Carnaval", escreveu a gata.

Nos comentários, os fãs enalteceram a beleza de Yasmin. "O poder da geminiana", "Deve ser muito difícil não gostar da xxxx e não poder colocar se quer um defeito hahahahaha", "Linda", "Musa", "Deusa Master Sereia Maravilhosa", "Quando o Aurélio criou a palavra perfeição no dicionário com certeza pensou em você", disseram.

Confira a foto de Yasmin Brunet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin XXXX (@yasminbrunet)

Entenda a polêmica de Yasmin Brunet com a Grande Rio

A filha do presidente de honra da escola Grande Rio, Thainá Oliveira, enviou indiretas sobre Yasmin Brunet no Twitter. "Olha, essas 'celebridades' não dão um real e ainda querem reclamar. A gente tem que rir mesmo! Ainda bem que a bonita foi cortada e ano que vem nem de avião ela passa por aqui. Vai em paz, chata."

"Então, cavalo dado não se olha os dentes. A bonita se convidou e ainda quer sair falando mal. Perturbou todo mundo desde o primeiro momento! E agora, foi cortada e nem nas Campeãs ela vem", escreveu ainda.

A loira, então, se manifestou e disse que gastou dinheiro na fantasia sim, e que o atraso não passou de um erro da própria escola com sua fantasia. "Eu ia de destaque de chão e, do nada, me mudaram para ir no carro. Minha fantasia era outra e, quando me mudaram de lugar, mudaram a fantasia também. Fui, sim, ao Centro [do Rio de Janeiro] dois dias antes do desfile comprar cristais, porque me foi dito que não tinham 'cristais de qualidade' para fazer a calcinha. Fiz isso de coração aberto porque quis. Queria que a fantasia ficasse linda, porque iria representar a escola."

"Não me atrasei para o desfile como estão falando. Cheguei com horas de antecedência. Infelizmente, minha calcinha não estava pronta quando cheguei. Ela não tinha o fecho e os adereços estavam costurados ainda", contou ela.

