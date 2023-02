Após polêmica, Yasmin Brunet é substituída em desfile da Grande Rio

Influenciadora Yasmin Brunet não participou do desfile das campeãs da Grande Rio

A influenciadora Yasmin Brunetparticipou do último dia do carnaval de um jeito um pouco diferente. Esperava-se que ela participaria do desfile das campeãs pela Acadêmicos da Grande Rio, no último sábado, 25, mas acabou não desfilando.

A loira participou de um dos camarotes da Marquês de Sapucaí e, com look prata luxuoso, acabou vendo sua escola passar de lá. Isso porque houve uma polêmica entre ela e a escola, que apresentam duas versões bem diferentes do que ocorreu com a participação dela.

A filha do presidente de honra da escola, Thainá Oliveira, enviou indiretas sobre Brunet no twitter. "Olha, essas 'celebridades' não dão um real e ainda querem reclamar. A gente tem que rir mesmo! Ainda bem que a bonita foi cortada e ano que vem nem de avião ela passa por aqui. Vai em paz, chata", disse.

"Então, cavalo dado não se olha os dentes. A bonita se convidou e ainda quer sair falando mal. Perturbou todo mundo desde o primeiro momento! E agora, foi cortada e nem nas Campeãs ela vem", escreveu.

Alguns internautas perguntaram se ela se referia a Gabriela Versiani e ela disse que não e escreveu um Y. A loira, então, se manifestou e disse que gastou dinheiro na fantasia, sim, e que o atraso não passou de um erro da própria escola com sua fantasia.

"Eu ia de destaque de chão e, do nada, me mudaram para ir no carro. Minha fantasia era outra e, quando me mudaram de lugar, mudaram a fantasia também. Fui, sim, ao Centro [do Rio de Janeiro] dois dias antes do desfile comprar cristais, porque me foi dito que não tinham 'cristais de qualidade' para fazer a calcinha. Fiz isso de coração aberto porque quis. Queria que a fantasia ficasse linda, porque iria representar a escola."

"Não me atrasei para o desfile como estão falando. Cheguei com horas de antecedência. Infelizmente, minha calcinha não estava pronta quando cheguei. Ela não tinha o fecho e os adereços estavam costurados ainda", contou. A filha de Luiza Brunet afirmou que chamou uma equipe de filmagem para registrar o momento, e por isso tinha vários vídeos dos acontecimentos. Ela os publicou nos stories.

Veja look: