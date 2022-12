Após lipo, Mileide Mihaile exibe corpaço em vestido mega justo: ''Perfeita''

Ex-A Fazenda Mileide Mihaile chocou com curvas esculturais em look justíssimo ao corpo

A ex-A Fazenda Mileide Mihaile (33) surgiu arrasadora em novas fotos em sua rede social! Nesta terça-feira,13, a influenciadora compartilhou cliques de um ensaio cheio de atitude e chamou a atenção ao aparecer esbanjando seu corpaço escultural.

Após fazer uma Lipo Lad, uma lipoaspiração de alta definição, no último mês, a famosa surgiu já recuperada e exibindo sua nova silhueta nos registros.

Usando um vestido preto justíssimo ao corpo e bem decotado, Mileide Mihaile deu um show de beleza com estilo e sensualidade. "Alguém aí querendo uma morena iluminada nesse feed?", disse ela ao aparecer com os cabelos mais claros.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de elogios ao verem ela toda produzida. "Deusa", enalteceram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Mileide Mihaile surge arrasadora em ensaio; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Mileide Mihaile passa por cirurgia e comemora o resultado com foto no hospital

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Mileide Mihaile surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma cirurgia estética nesta semana. Ela contou que fez a Lipo Lad, que é uma lipoaspiração de alta definição, e que foi um sucesso.

Em fotos ainda no hospital, a estrela comemorou o sucesso do procedimento estético e contou que já está em casa para seguir com a recuperação. “Meus amores, a cirurgia foi um sucesso e já estou no melhor pós-operatório do mundo”, disse ela.

E completou: “Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”.

