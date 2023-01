Aos 86 anos, Dedé Santana faz procedimento estético e surpreende: ''Quanta diferença''

Aos 86 anos, humorista Dedé Santana, dos 'Trapalhões', decide mudar o visual e realiza harmonização facial; confira o resultado!

O comediante Dedé Santana, de 86 anos de idade, deixou os seguidores chocados nas redes sociais após decidir mudar o visual!

Um dos integrantes dos Trapalhões realizou um procedimento estético na segunda-feira, 30, em uma clínica de estética no interior de São Paulo, e surpreendeu com o antes e depois da harmonização facial e rejuvenescimento.

"86 anos com carinha de... (complete a frase nos comentários )", dizia a legenda da publicação no perfil da clínica, que ainda explicou os procedimentos pelos quais Dedé passou. "Iniciamos a harmonização facial dele com preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete, entre outros procedimentos, como design de sobrancelha", informaram.

Iniciamos a harmonização facial dele com preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete entre outros procedimentos como design de sobrancelha…

O resultado dividiu opiniões da web. Alguns elogiaram Dedé, mas outros criticaram o procedimento. "Perfeito, ficou bem natural", "Rejuvenesceu muito!!! Dou 55 anos!", "Nossa, como rejuvenesceu", "A primeira harmonização que eu vi que prestou", "Ficou excelente, suavizou bastante o rosto no geral... muito bom 86 anos com cara de 68", "Genteeeeeeee, quanta diferença", destacaram. "Só eu achei que ficou a cara do Cid Moreira?", comparou uma internauta.

Teve quem não gostou da harmonização. "Coisa ridícula, uma pessoa com mais de oitenta anos não precisa se submeter a isso", "86 anos com carinha... de boneco de borracha! Sério? Não exagerem. Tudo bem tirar aquelas marcas de rosto cansado! Mas a velhice chega, e essas marcas fazem parte da vida, são marcas de uma história de uma vida vivida!", comentaram ainda.

Confira o resultado da harmonização facial de Dedé Santana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ESPELHO, ESPELHO MEU ® (@espelhoespelhomeutatui)

Dedé Santana revela plano de novo projeto com Renato Aragão

O humorista Dedé Santana revelou que existe um desejo de fazer um novo projeto ao lado do humorista Renato Aragão. Os dois fizeram muito sucesso com o projeto Os Trapalhões entre 1977 e 1995. Agora, eles têm o desejo de produzir um novo filme.

“Estive com Renato Aragão e ele pretende fazer o nosso último filme assumindo a idade. Nós estamos conversando sobre isso”, disse ele no programa Manhã do Ronnie, comandado por Ronnie Von na RedeTV!.

Em sua carreira, Dedé já fez 65 filmes e brinca: “Fico cansado só de lembrar”. Então, ele lembrou de uma honra por sua carreira artística. “O Alexandre Borges [ator e diretor] me chamou para uma peça chamada 'Palhaços'. Eu ganhei o prêmio 'Aplauso Brasil' e o de 'Embaixador da Cultura'. Nunca pensei na minha vida ganhar um prêmio fazendo um papel dramático”, contou.

