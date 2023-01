Dedé Santana revela plano de novo projeto com Renato Aragão

Sucesso em 'Os Trapalhões', Dedé Santana revela o desejo de fazer novo projeto com Renato Aragão: 'Fazer o nosso último filme'

O humorista Dedé Santana revelou que existe um desejo de fazer um novo projeto ao lado do humorista Renato Aragão. Os dois fizeram muito sucesso com o projeto Os Trapalhões entre 1977 e 1995. Agora, eles têm o desejo de produzir um novo filme.

“Estive com Renato Aragão e ele pretende fazer o nosso último filme assumindo a idade. Nós estamos conversando sobre isso”, disse ele no programa Manhã do Ronnie, comandado por Ronnie Von na RedeTV!.

Em sua carreira, Dedé já fez 65 filmes e brinca: “Fico cansado só de lembrar”. Então, ele lembrou de uma honra por sua carreira artística. “O Alexandre Borges [ator e diretor] me chamou para uma peça chamada 'Palhaços'. Eu ganhei o prêmio 'Aplauso Brasil' e o de 'Embaixador da Cultura'. Nunca pensei na minha vida ganhar um prêmio fazendo um papel dramático”, contou.

Renato Aragão mostra clique inédito com elenco de 'Os Trapalhões'

Renato Aragão, o Didi, impressionou os seus fãs nas redes sociais ao compartilhar uma foto rara ao lado do elenco do seriado Os Trapalhões. Em seu perfil oficial no Instagram, ele mostra uma foto em preto e branco ao lado de Dedé, Mussum e Zacarias.

"Um bom dia para todos com essa lembrança maravilhosa!", celebrou Didi Mocó.