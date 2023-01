Aos 77 anos, Helô Pinheiro exibe corpão sarado ao apostar em maiô recortado

Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, ganhou elogios ao exibir a boa forma nas redes sociais

Na tarde desta quarta-feira, 11, Helô Pinheiro (77) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com roupas de banho.

A eterna Garota de Ipanema publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece em uma praia do Rio de Janeiro, fazendo pose na areia. Para o passeio, ela apostou em um maiô sem alças e com recortes na cintura, e completou o look com um chapéu e óculos escuros.

"Eu e meus dois irmãos…", escreveu a artista na legenda da publicação, fazendo referência ao Morro Dois Irmãos.

A beleza e a boa forma de Helô deixou os internautas impressionados. "Lindona demais", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Olha que coisa mais linda", falou uma fã. "Nossa musa", afirmou uma fã da apresentadora.

Confira o clique de Helô Pinheiro de maiô na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Dança na chuva

Recentemente, Helô Pinheiro divertiu os seus fãs ao compartilhar um vídeo inusitado nas redes sociais. A mãe de Ticiane Pinheiro (46) surgiu fazendo uma dança durante um dia chuvoso ao se inspirar no filme 'Cantando na Chuva'. Ao som da música 'Singin' in The Rain', de Gene Kelly, a musa apareceu só de macacão estampado e com um guarda-chuva na mão enquanto fazia os passos em poste na rua.

