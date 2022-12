Helô Pinheiro faz dança na chuva como cena de filme e diverte os fãs

Helô Pinheiro compartilha momento divertido na reta final do ano de 2022 ao recriar a cena do filme 'Cantando na Chuva'

A estrela Helô Pinheiro (77) divertiu os seus fãs ao compartilhar um vídeo inusitado nas redes sociais. Desta vez, a mãe de Ticiane Pinheiro surgiu fazendo uma dança durante um dia chuvoso ao se inspirar no filme 'Cantando na Chuva'.

Ao som da música 'Singin' in The Rain', de Gene Kelly, ela apareceu só de macacão estampado e com um guarda-chuva na mão enquanto fazia os passos em poste na rua.

Nos comentários, os fãs se divertiram com a recriação de Helô. “Sai da chuva, mulher”, brincou um fã. “Que legal!”, afirmou outro. “Você está deslumbrante! Vitalidade, alegria e lindíssima! Um beijo enorme!”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Helô Pinheiro surge em nova foto com a neta Rafaella Justus

Há pouco tempo, Rafaella Justus (13) encantou os seguidores ao dividir um clique especial ao lado de sua avó.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) compartilhou uma foto em que aparece abraçada com Helô Pinheiro (77). Na imagem, a menina aparece usando um cropped e uma legging preta. Já a ex-modelo está com uma camisa laranja, calça jeans, óculos escuros e um colar. "Eu & vovó", escreveu Rafaella na legenda da publicação, acrescentando o emoji de um coração.