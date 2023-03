Aos 60 anos, Solange Frazão posa plena de shorts curtinho: ''Poderosa''

Musa fitness Solange Frazão deu show de beleza e estilo ao surgir usando conjuntinho de tamanho curto

A musa fitness Solange Frazão (60) deu um show de beleza e estilo em sua rede social nesta sexta-feira, 10, ao compartilhar fotos usando um conjuntinho rosa cheio de elegância. Fazendo várias poses, a famosa exibiu sua boa forma com classe.

Nos registros, a influenciadora apareceu sentada em um lugar bem decorado e roubou a cena ao colocar suas pernas torneadas e bem lisinhas para jogo.

De shorts curtinho, cropped e blazer, tudo combinando, Solange Frazão surgiu deslumbrante e impressionou. "A vida é sobre o que você é e nunca sobre o que pensam ou acham de você.

“Nunca perca sua real essência para agradar ninguém”. Bom dia. Uma sexta incrível por aí", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a artista logo recebeu uma chuva de elogios. "Poderosa", definiram os fãs. "Belíssima", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a musa fitness exibiu suas curvas mega saradas em fotos de biquíni na piscina de sua mansão.

Veja as fotos de Solange Frazão:

Solange Frazão impressiona ao mostrar seu antes e depois

A musa fitness Solange Frazão impressionou ao compartilhar mais um antes e depois de sua aparência. Dessa vez, ela resolveu fazer uma comparação com 30 anos de diferença e pegou um clique de quando tinha 30 anos.

Nos registros, a famosa apareceu de biquíni e chocou com sua boa forma intacta. Inclusive, a artista mostrou que está com a barriga mais seca agora com mais idade.

"Não é corpo, é a resposta da SAÚDE. Não é genética, é a resposta da DISCIPLINA. Não é dinheiro, é a resposta da CONSTÂNCIA", refletiu Solange Frazão sobre seu estilo de vida.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da influenciadora. "Espetáculo", elogiaram. "Se existe rainha fitness, o nome dela é Solange", falaram outros sobre sua relevância. Veja o antes e depois aqui.