Aos 60 anos, Solange Frazão ostenta corpaço em fotos de biquíni e alfineta: "É força de vontade"

A musa fitness Solange Frazão chamou a atenção dos seguidores ao postar diversas imagens exibindo seu corpo sarado

Solange Frazão (60) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 4, ao ostentar seu corpo sarado na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, a musa fitness postou um compilado de imagens apenas de biquíni, fazendo diversas poses, e deixou um recado para os seguidores.

"Não existe crescimento na zona de conforto… Não existe conforto na zona de crescimento… E sim escolhas que fazemos que ninguém pode fazer por nós!", afirmou a artista no começo da legenda.

Depois, Frazão aproveitou para alfinetar os críticos de plantão, ressaltando que sua boa forma é devido ao seu esforço. "Não é corpo, é saúde! Não é genética, é disciplina! Não é milagre, é dedicação! Não é dinheiro, é força de vontade! A escolha é só sua", completou.

Os seguidores exaltaram a beleza de Solange nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Que exemplo de mulher", afirmou outra. "Exemplo a ser seguido. Você é maravilhosa, Solange, parabéns", falou mais uma fã.

Confira as imagens de Solange Frazão de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão expõe traição de Humberto Martins

A musa Solange Frazão se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o ator Humberto Martins. Discreta sobre sua vida pessoal, ela esclareceu a história mais de 20 anos depois. Em uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, a artista relembrou como descobriu a traição do então marido.

Segundo ela, o galã não fez questão de esconder. "Ele já tinha dois filhos e eu três. Em respeito a eles, nos casamos, mas acredito que fomos precipitados. Começamos a ficar ausentes um do outro e as coisas começaram a complicar", revelou.

Os dois se separaram em 2001 quando ela viu a capa de uma revista. "Um desconhecido me abordou e falou que tinha visto a capa da revista com nossa foto. Ele falou que tinha pena que o casamento tinha acabado. Quando cheguei na banca, vi a foto do meu então marido de mãos dadas com outra mulher", lembrou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!