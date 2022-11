Aos 59 anos, Claudia Ohana chama atenção ao surgir de maiô na praia: "Belíssima"

A atriz Claudia Ohana arrancou elogios dos seguidores ao surgir de maiô enquanto renovava o bronzeado na praia

Claudia Ohana(59) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique de maiô na praia.

A atriz aproveitou o dia ensolarado deste sábado, 5, para renovar o bronzeado, e ganhou elogios ao surgir no feed do Instagram deitada na areia da praia, exibindo suas coxas torneadas ao usar um maiô estampado. "Sábado com sol. Bom findi", escreveu a artista na legenda.

Os fãs ficaram encantados com a beleza de Ohana. "Linda demais", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Como ela se completa com a natureza se transformando numa pintura", comentou uma fã. "As três maravilhas do mundo em uma foto: seus olhos, seu corpo e este mar", falou um internauta.

Confira a foto de Claudia Ohana de maiô na praia:

Clique raro com a filha

Recentemente, Claudia Ohana impressionou os seguidores ao compartilhar uma foto rara ao lado da filha, Dandara (39). Ela aproveitou o clique antigo para prestar uma homenagem especial para a herdeira, que completou mais um ano de vida.

"Ontem foi o dia do meu bebê com certeza não é mais bebê. Mas, sabe como é né? Pra mãe sempre será um bebê. Filha te amo muito, muito, muito! Que esse seu novo ano seja repleto de felicidades, paz, amor, e outras cozitas mais. PS. Essa foto já é antiga, mas eu adoro ela", escreveu a atriz.

