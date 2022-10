Claudia Ohana surge em clique raro ao lado da filha e semelhança impressiona: "Sua cópia"

A atriz Claudia Ohana postou um clique com a filha, Dandara, e prestou uma linda homenagem no aniversário da herdeira

Na tarde desta terça-feira, 11, Claudia Ohana(59) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto rara ao lado da filha, Dandara (39).

A atriz aproveitou o clique antigo para prestar uma homenagem especial para a herdeira, que completou mais um ano de vida nesta última segunda-feira, 10.

"Ontem foi o dia do meu bebê com certeza não é mais bebê. Mas, sabe como é né? Pra mãe sempre será um bebê. Filha te amo muito, muito, muito! Que esse seu novo ano seja repleto de felicidades, paz, amor, e outras cozitas mais. PS. Essa foto já é antiga, mas eu adoro ela", escreveu a artista na publicação feita no feed do Instagram.

A semelhança entre Claudia e Dandara logo chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios as duas. "Lindas! A beleza vem de família! Toda a felicidade do mundo nesse novo ciclo que se inicia pra sua filhota e que Deus a abençoe", disse uma seguidora. "Parabéns para sua cópia linda", comentou outra. "Nossa, ela é sua cara. Tão linda quanto vocês", falou mais uma. "Quem é quem? Gêmeas", escreveu uma fã.

Confira a foto de Claudia Ohana e a filha, Dandara:

