Aos 51 anos, Rita Guedes ostenta curvas impecáveis em foto de maiô cavado: "Deusa"

A atriz Rita Guedes ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo escultural na web

A atriz Rita Guedes, que está com 51 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 13, ao exibir seu corpo escultural ao postar uma foto em que aparece fazendo pose na areia da praia.

No clique publicado no feed do Instagram, a artista aparece usando um maiô cavado, deixando em destaque suas curvas impecáveis. Ao dividir o registro, ela deixou um recado para os fãs. "Ótima terça pra você. Faça o que te traz alegria… sempre", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que deusa", disse uma seguidora. "Musa", escreveu outra. "Sempre belíssima", comentou uma fã. "Quanta graciosidade para uma pessoa só", afirmou mais uma. "Um show de mulher", falou uma admiradora.

Em entrevista ao Gshow, Rita falou sobre como encara o envelhecimento. "A única coisa que pode me limitar e me deixar triste é não ter saúde para fazer as coisas que quero. Agora, se vai envelhecer, se vai ficar mais gorda, mais magra, não me interessa. Não tira meu sono."

"Faz parte da vida e que bom que estou envelhecendo. É sinal de que estou tendo a oportunidade, graças a Deus, de estar vivendo tantas coisas. Quero envelhecer. Se puder viver até os 100 anos, eu quero. E ter saúde", completou.

Confira a foto de Rita Guedes de maiô:

Rita revela que vai largar vício

Em novembro do ano passado, Rita Guedes usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma importante decisão que tomou. A atriz, que costumava fumar cigarro ocasionalmente, revelou os internautas que decidiu largar o vício de vez.

"Muitas decisões e promessas costumam acontecer na segunda-feira. Fazer dieta, parar de fumar... Eu fumava cigarro muito de vez em quando, e decidi parar em definitivo hoje! E vocês, alguma promessa começando hoje?!", disse a artista.

