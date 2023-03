Aos 46 anos, Poliana Rocha exibe silhueta jovial em cropped curtinho: “Monumento!”

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha exibe corpo sequinho em passeio à beira mar e web suspira

A jornalista Poliana Rocha deixou os seguidores com aquela invejinha ao dar um show de beleza na web na última semana. É que a esposa de Leonardo (59) passou o dia com Zé Felipe (24) e a nora Virginia Fonseca (23) durante um passeio em Miami e aproveitou para tirar algumas fotos inéditas.

Aos 46 anos, a gata esbanjou jovialidade ao posar à beira mar com uma calça jeans bege e um cropped branco curtinho. Deixando toda a sua barriga sarada exposta, ela mostrou que tem um corpo magérrimo e uma cintura bem fina.

“Sigo com BOAS VIBRAÇÕES!!!!!! #miniferiasemfamilia”, disse ela na série de fotos publicadas em sua conta oficial no Instagram.

Elegante, ela complementou o look com alguns acessórios e deixou o cabelo solto. Esbanjando toda sua beleza, ela seduziu os fãs com um lindo sorriso.

Os admiradores logo deixaram comentários: "Você tem uma luz maravilhosa!!! Pessoa do bem, te acompanho e te desejo muita proteção", disse um. "Maravilhosa!", falou mais um. "Perfeita", elogiou um terceiro.

Vale lembrar que recentemente Poliana Rocha impressionou nas redes sociais ao dar um show de beleza e colocar os pernões torneados pra jogo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE POLIANA ROCHA:

Poliana Rocha repete sapato em viagem e apela: “Relevem!”

Ainda na última semana, Poliana Rocha chamou a atenção ao publicar um novo registro usando o sapato de grife que já havia usado em outro dia na viagem que fez em Miami, nos EUA, junto com a família.

“Quando você se encanta pelo banheiro do restaurante!!!!! (Obs: só trouxe essa sandália e uma da mesma branca, relevem todas as fotos com a mesma”, escreveu ela, de forma apelativa, na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, a famosa foi coberta de elogios. “Você está maravilhosa como sempre",“Uma musaaaa”, admiraram os fãs. "Não vejo problema nenhum em repetir roupas ou sandálias", “Não julgo, se eu tivesse essa sandália também não tiraria do pé”, aprovaram outros.