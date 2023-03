Poliana Rocha repete sapato em viagem e apela: “Relevem!”

A mulher de Leonardo, Poliana Rocha não se importou em aparecer diversas vezes com o mesmo sapato

A mulher de Leonardo, Poliana Rocha (46) chamou a atenção com mais um look escolhido para curtir a viagem que está fazendo em Miami, nos EUA, junto com a família. Nesta quinta-feira, 16, a influenciadora publicou um novo registro e roubou a cena com seu estilo fashionista.

Na imagem, Poli aparece toda estilosa ao posar no banheiro de um restaurante luxuoso. Para a ocasião, ela elegeu um look confortável composto por jaqueta de couro, calça jeans, camiseta básica, e um sapato de grife que ela já havia usado em outro dia na viagem.

“Quando você se encanta pelo banheiro do restaurante!!!!! (Obs: só trouxe essa sandália e uma da mesma branca, relevem todas as fotos com a mesma”, escreveu ela, de forma apelativa, na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, a famosa foi coberta de elogios. “Você está maravilhosa como sempre",“Uma musaaaa”, admiraram os fãs. "Não vejo problema nenhum em repetir roupas ou sandálias", “Não julgo, se eu tivesse essa sandália também não tiraria do pé”, aprovaram outros.

Vale lembrar que recentemente Poliana Rocha ainda defendeu o lançamento da linha de maquiagens nora, Virginia Fonseca. “Virginia é super exigente, criteriosa e jamais lançaria um produto que não atenderia suas expectativas”, disse ela.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE POLIANA ROCHA:

Boa forma

Poliana Rocha deixou os seguidores encantados ao dar um show de beleza na web. Ao lado da família, a esposa de Leonardo surgiu em um barco de luxo em Miami e aproveitou para tirar algumas fotos inéditas. Nas imagens, a loira ainda mostrou sua cintura de boneca e o decote nada sutil.

“Nosso passeio hoje foi maravilhoso! Gratidão senhor por mais um momento vivido com muito amor”, disse ela.

Nos comentários, Poliana foi muito elogiada pelos fãs. “Linda e um doce de pessoa”, disse um seguidor. “Linda em todos os aspectos”, afirmou outro. “Sabe ser perfeita”, declarou mais um.