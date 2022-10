Aos 39 anos, Andréia Horta ostenta corpaço escultural de biquíni cavado: ''Sol na laje''

Atriz Andréia Horta impressiona ao exibir curvas perfeitas ao posar renovando o bronzeado em dia de sol na laje

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 13h07

A atriz Andréia Horta (39) surpreendeu a web e deixou os seguidores babando nas redes sociais com um clique nesta segunda-feira, 24!

Exibindo suas curvas impecáveis, a famosa aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado na laje. Em seu feed no Instagram, a artista posou usando um biquíni bem cavado azul-marinho. Sentada em um banquinho com os cabelos soltos, a gata aparece encostada na parede de óculos escuros mostrando as pernas torneadas e a barriga sequinha.

Na legenda da postagem, Andréia Horta brincou: "Às vezes só o sol na laje salva".

"Aff...", disse Caio Blat com um emoji de coração nos comentários. "Que bela paisagem para iniciar a semana em alto astral!! Arrasou!!!", "Minha nossa, tive um microinfarto aqui", "Que isso, espetáculo de mulher", "Deusa master", "O corpão da gata!", "Que arraso", "A mais linda da TV", babaram ainda os admiradores da musa.

Confira a foto de Andréia Horta de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)

Andréia Horta esbanja sensualidade ao ser clicada pelo namorado

Dona de beleza estonteante, a atriz Andréia Horta roubou a cena nas redes sociais ao ser clicada pelo namorado! A artista posou para o namorado, o ator Ravel Andrade (28), que é irmão do também ator Júlio Andrade (46), o médico Evandro da série Sob Pressão, em registros cheios de sensualidade. Nas imagens, a estrela apareceu usando um look all black. De calça de veludo e blusa de alcinha com detalhes em renda, ela surgiu de costas, empinando o bumbum na lente da câmera e elevou a temperatura. No outro clique, Andréia posou sentada em um sofá, com um singelo sorriso no rosto.

Vale ressaltar que Andréia e Ravel assumiram o relacionamento em abril deste ano. Antes, Andréia era casada com o ator e comediante Marco Gonçalves (41), de quem se separou em setembro do ano passado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!