Andréia Horta empina o bumbum e esbanja sensualidade em fotos feitas pelo namorado

Atriz Andréia Horta surge com look todo preto em registros ousados ao ser clicada pelo namorado, Ravel Andrade

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 10h45

Dona de beleza estonteante, a atriz Andréia Horta (39) roubou a cena nas redes sociais ao ser clicada pelo namorado!

Em seu perfil no Instagram, a artista posou para o namorado, o ator Ravel Andrade (28), que é irmão do também ator Júlio Andrade (46), o médico Evandro da série Sob Pressão, em registros cheios de sensualidade.

Nas imagens, a estrela apareceu usando um look all black. De calça de veludo e blusa de alcinha com detalhes em renda, ela surgiu de costas, empinando o bumbum na lente da câmera e elevou a temperatura. No outro clique, Andréia posou sentada em um sofá, com um singelo sorriso no rosto.

"Foto do meu muso @ravel.ravel", escreveu Andréia Horta ao legendar uma das fotos no Instagram.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da musa. "Gaaaata, você é muito!", babou Ravel nos comentários. "Quase enfartei. Linda", "Maravilhosa", "Esse ganhou sozinho na loteria", "Eu não tenho nem saúde pra isso. Meu Deus", "Vênus, é você???", "A mais bela do Brasil", "Que mulheeer!", "Uma linda mulher e uma bela atriz", "Linda, gostosa", "Diva", disseram os admiradores.

Vale ressaltar que Andréia e Ravel assumiram o relacionamento em abril deste ano. Em julho, no aniversário de Andréia, o ator se declarou: "Amor nascente. Lhe desejo as águas que correm. O solo fértil. Os ventos que levam. Os sonhos que se realizam. O sol. Os pés na terra. Muitos frutos. Um teto só seu. Minha companheira, pessoa mais linda, você é a mulher mais incrível de todos os tempos. Nós te amamos com muita força! Viva seu dia! Viva seus caminhos! Viva a força das suas águas! Te amo, meu amor! Te amo muito!! Parabéns."

Antes, Andréia era casada com o ator e comediante Marco Gonçalves (41), de quem se separou em setembro do ano passado.

Confira as fotos de Andréia Horta feitas pelo namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)

Andréia Horta posa com o namorado em clique raro

A atriz Andréia Horta posou natural em foto nas redes sociais ao lado do namorado, que se declarou para a amada! Recentemente, Ravel Andrade compartilhou um lindo clique com a artista. Discretos em relação à vida pessoal, ele postou a foto coladinho com a famosa e deixou uma mensagem carinhosa no post. "Amor, meu grande amor", escreveu Ravel Andrade na legenda da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!