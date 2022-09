Andréia Horta posa com o namorado em clique raro e ganha declaração

Atriz Andréia Horta esbanja beleza natural em foto ao lado do namorado, Ravel Andrade, que se derrete pela amada

A atriz Andréia Horta (38) posou natural em foto nas redes sociais ao lado do namorado, que se declarou para a amada!

Na quarta-feira, 28, nos Stories de seu Instagram, Ravel Andrade (28), que é irmão do também ator Júlio Andrade, o Evandro da série Sob Pressão, compartilhou um lindo clique com a artista.

Discretos em relação à vida pessoal, ele postou a foto coladinho com a famosa e deixou uma mensagem carinhosa no post.

"Amor, meu grande amor", escreveu Ravel Andrade na legenda da postagem.

Os dois assumiram o relacionamento em abril deste ano. Em julho, no aniversário de Andréia, Ravel se declarou: "Amor nascente. Lhe desejo as águas que correm. O solo fértil. Os ventos que levam. Os sonhos que se realizam. O sol. Os pés na terra. Muitos frutos. Um teto só seu. Minha companheira, pessoa mais linda, você é a mulher mais incrível de todos os tempos. Nós te amamos com muita força! Viva seu dia! Viva seus caminhos! Viva a força das suas águas! Te amo, meu amor! Te amo muito!! Parabéns."

Vale lembrar que Andréia era casada com o ator e comediante Marco Gonçalves (41), de quem se separou em setembro do ano passado.

Veja o clique raro de Andréia Horta com Ravel Andrade:

Andréia Horta ganha homenagens de amigas famosas

Andréia Horta recebeu declarações especiais de duas amigas famosas ao completar mais um ano de vida. Emanuelle Araujo e Fabiula Nascimento celebraram a amizade ao parabenizarem a atriz. "Hoje dia de Deinha!!! Carrossel de amor imenso! Foto1: soprando no seu ouvidinho o quanto és maravilhosa e merecedora de tudo que desejas - "meu bichinho bonito; tudo é mesmo grande assim porque Deus quer!". Foto 2: olhando pro universo e pedindo aos Deuses e Deusas que te cubram de Luz, saúde proteção e amor pra que você siga sempre com todo teu esplendor. Foto 3: o bom da vida é compartilhar, e celebrar teu dia é alegria imensa no meu peito", disse Emanuelle.

"É na verdade que se dá os mais belos encontros. Te amo @aandreiahorta, te admiro e honro nossa amizade! Bem-vinda aos 39. Só melhora, juro! Feliz aniversário. Bjs nossos",declarou Fabiula.

