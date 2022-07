Emanuelle Araújo homenageia Andréia Horta: "Amor imenso"

Andreia Horta completou 39 anos de vida nesta quarta-feira, 27, e ganhou uma homenagem especial da amiga, Emanuelle Araújo

Nesta quarta-feira, 27, Andréia Hortacompletou 39 anos de vida, e recebeu o carinho de uma amiga muito especial nas redes sociais.

Emanuelle Araújo (46) compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante do dia em seu perfil no Instagram e fez questão de prestar uma linda homenagem para ela. Na publicação, a artista explicou as três fotos que escolheu para celebrar o novo ciclo da amiga.

"Hoje dia de Deinha!!! Carrossel de amor imenso! Foto1: soprando no seu ouvidinho o quanto és maravilhosa e merecedora de tudo que desejas - "meu bichinho bonito; tudo é mesmo grande assim porque Deus quer!". Foto 2: olhando pro universo e pedindo aos Deuses e Deusas que te cubram de Luz, saúde proteção e amor pra que você siga sempre com todo teu esplendor. Foto 3: o bom da vida é compartilhar, e celebrar teu dia é alegria imensa no meu peito", escreveu ela.

Em seguida, Emanuelle se declarou para Andréia. "Te amo demais minha irmãzinha! Vamos que tá só começando "somos feiticeiras e o tempo é nosso aliado". Feliz vida inteira, meu amor! @aandreiahorta", completou a atriz.

Nos comentários, a aniversariante agradeceu as palavras da amiga e também se declarou: "Ah minha doce irmã!! Te amo tanto!! Juntas no caminho desde antes e pra sempre!!", escreveu Andréia, que mais cedo celebrou seu aniversário de 39 anos no Instagram. "27 de julho. MEU ANIVERSÁRIO. 39. UAU!!! Só melhora! Rezo. Encho minha taça. Preparo meu pão. O olho esquerdo está mais embaçado e a boca mais silenciosa. Amo minha companhia. Conto comigo. Caí, mas levantei. Não pode tudo ser mercadoria. Tenho rugas e cicatrizes novas. Troquei de espelho. Gostosa!!! [...] Meu trabalho é dar sentido. Às vezes choro escondido. Me interessa quem dá carinho em troca. Saúde!", escreveu ela em um trecho da postagem.

