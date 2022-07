Fabiula Nascimento parabeniza Andréia Horta em seu aniversário: "Te admiro"

A atriz Fabiula Nascimento comemorou o aniversário 39 anos de Andréia Horta com bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 17h49

Fabiula Nascimento(43) prestou uma linda homenagem de aniversário para Andréia Horta, que completou 39 anos de vida nesta terça-feira, 27.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparace sentada no chão ao lado da menina. Na imagem, elas estão com os gêmeos Roque e Raul (6 meses), filhos de Fabiula com o ator Emílio Dantas (39).

A artista elogiou a amiga e se declarou: "É na verdade que se dá os mais belos encontros. Te amo @aandreiahorta, te admiro e honro nossa amizade! Bem-vinda aos 39. Só melhora, juro! Feliz aniversário. Bjs nossos", escreveu ela na publicação.

Andréia também recebeu uma homenagem de outra amiga, a atriz Emanuelle Araújo (46). No Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante do prestou uma linda homenagem para ela. "Hoje dia de Deinha!!! Carrossel de amor imenso! [...] Te amo demais minha irmãzinha! Vamos que tá só começando "somos feiticeiras e o tempo é nosso aliado". Feliz vida inteira, meu amor! @aandreiahorta", disse ela.

Confira a homenagem de aniversário de Fabiula Nascimento para Andréia Horta:

