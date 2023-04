Aos 18 anos, Igor Jansen, de Poliana Moça, exibe boa forma em dia na praia

Com o corpo definido, o ator da novela Poliana Moça Igor Jansen surge de sunga em dia na praia no Rio de Janeiro

Astro da novela Poliana Moça, do SBT, o ator Igor Jansen, de 18 anos, aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 10, para se exercitar ao ar livre. O rapaz foi flagrado pelos paparazzi em uma praia carioca enquanto praticava futevôlei com os amigos.

Só de sunga, ele deixou à mostra o seu corpo definido e chamou a atenção para sua boa forma.

Recentemente, em conversa no PodCARAS, Igor Jansen contou sobre a chegada da maioridade em sua vida e a transição da adolescência para a vida adulta. “Na verdade, eu tive essa transição, inclusive, dentro do SBT, então algumas pessoas que eu não encontrava diariamente até tomavam um susto, tanto é que a piada que eu já ouvi 50 vezes era da galera passando na praça de alimentação: ‘Nossa, ele já tá comprando o próprio lanche’... Eu falei: ‘Gente, mas eu já estou comprando o próprio lanche já há um ano e meio antes, você tá zoando’. Então, eu fui crescendo com o pessoal, o pessoal quando me recebeu era um dos primeiros trabalhos grandes, eu era muito criança, o tratamento, a recepção é totalmente diferente, então quando você começa a trabalhar com adulto”, disse ele.

E completou: “Essa independência é boa, mas em algumas coisas é chato, tem que ir no banco para ver questões de conta, tirar cartão de crédito [...] A responsabilidade aumenta um pouco mais, só que como a gente já vinha trabalhando desde muito cedo, então a gente foi se consolidando e aprendendo a trabalhar junto, não só uma vida pessoal como uma vida profissional também… E com 18 anos, eu acho que foi mais uma consequência, não muda muito, mas com 18 anos, você fica um pouco mais livre”.

Veja as fotos de Igor Jansen na praia:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews