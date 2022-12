Angélica passa dos limites da beleza ao eleger vestido decotado: ''Que mulher linda''

Apresentadora Angélica fez fotos usando look amarelo com decote e chamou a atenção

A apresentadora Angélica (49) deu um show de beleza com muito estilo e elegância ao compartilhar novas fotos em sua rede social nesta terça-feira, 27.

Nos registros, a esposa de Luciano Huck (51) apareceu toda produzida e roubou a cena ao aparecer usando um vestido amarelo com decote.

Vestindo a peça cheia de delicadeza, Angélica fez várias poses e chamou a atenção com tanta beleza. "Boa tarde, amores", desejou ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores logo encheram a famosa de muitos elogios. "Que mulher linda", exclamaram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda recentemente, Angélica chocou ao exibir sua barriga torneada em fotos no espelho usando um look fitness com top.

Veja as fotos de Angélica produzida:

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

A apresentadora Angélica falou sobre a filha, Eva Huck, seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida.

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A famosa falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

