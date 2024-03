Andressa Urach mostra sua cintura após remover as costelas

Andressa Urach fez cirurgia para remover algumas costelas e mostrou o resultado após sete dias do procedimento

A modelo Andressa Urach mostra uma prévia do resultado de sua cirurgia para remover algumas costelas. O procedimento aconteceu há uma semana e ela exibiu sua nova cintura durante uma sessão de drenagem linfática.

Nos stories do Instagram, a musa mostrou sua cintura mais fina enquanto passava pela massagem para reduzir o inchaço. “Minha cintura está ficando perfeita!”, disse ela na imagem.

Andressa fez a cirurgia plástica na semana passada. Durante o procedimento, ela removeu algumas costelas para afinar a cintura, lipoaspiração e também trocou as próteses de silicone das mamas.

Andressa Urach apresenta seu novo namorado

A musa Andressa Urach revelou que está namorando. Há pouco tempo, ela exibiu uma foto com novo eleito após um jantar romântico e assumiu a relação amorosa entre eles.

O novo namorado dela é o ator e modelo Lucas Matheus, que também produz vídeos de conteúdo adulto. Ao apresentar o amado, Urach contou que eles vivem um relacionamento aberto e que ela impôs uma condição para ele fazer vídeos ousados para a internet.

"Oficialmente namorando. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Andressa Urach é influenciadora digital e também produz conteúdo adulto para a internet.