Andressa Urach revela quem é seu novo namorado e como é a relação deles

Tá apaixonada! A musa Andressa Urach surpreende ao mostrar foto com seu novo namorado na web e revela que impôs uma condição para o trabalho dele

A musa Andressa Urach revelou que está namorando. Na noite de quinta-feira, 1º, ela exibiu uma foto com novo eleito após um jantar romântico e assumiu a relação amorosa entre eles.

O novo namorado dela é o ator e modelo Lucas Matheus, que também produz vídeos de conteúdo adulto. Ao apresentar o amado, Urach contou que eles vivem um relacionamento aberto e que ela impôs uma condição para ele fazer vídeos ousados para a internet.

"Oficialmente namorando. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Andressa Urach é influenciadora digital e também produz conteúdo adulto para a internet.

Andressa Urach faz tatuagem no rosto

A modelo Andressa Urach surpreendeu ao mostrar que fez uma tatuagem no rosto. Ela tatuou um cifrão de dinheiro no topo da bochecha no lado esquerdo do rosto. Ao exibir a tattoo nas redes sociais, a musa explicou o motivo.

Urach contou que decidiu fazer a tatuagem para esconder uma mancha em sua pele que a incomodava quando ficava sem maquiagem. "Sim, essa tatuagem é de verdade. Ela só está com adesivo de proteção que o tatuador colocou, que durante dois dias fica protegendo ela. Eu fiz porque durante o dia eu não gosto de usar maquiagem, e eu estava com uma manchinha no rosto e estava me incomodando. Eu já tinha feito alguns procedimentos estéticos para retirar, mas a abençoada da manchinha não saía", disse ela.

E completou: "Então, eu queria tatuar alguma coisa em cima dela. Eu pensei no que eu gosto, e tinha duas opções: um coração ou dinheiro. Eu gosto mais de dinheiro [risos]. E aí eu fiz um ‘dinheirinho’. Pretendo fazer mais tatuagens, já está agendado. Quero terminar algumas que comecei e cobrir outras".