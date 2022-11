Andressa Suita ostenta decote saltando em vestido micro e arrasa: ''Uma Barbie''

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, surgiu deslumbrante em look rosa pink curtinho e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 08h31

A modelo Andressa Suita (34) impressionou com mais um de seus looks deslumbrantes. Neste domingo, 13, a famosa compartilhou cliques usando uma roupa de cor vibrante e chamou a atenção.

Na sacada de um prédio, a esposa de Gusttavo Lima (33) surgiu arrasadora, ostentando seu corpaço escultural, em um vestido curtinho de cor rosa pink.

Dona de estilo único, a loira arrematou o look com sandálias de salto da mesma cor e deu um toque surpreendente no look ao eleger uma bolsa verde, além de brincos grandes.

"Pink everywhere", escreveu ela em inglês sobre estar tudo rosa. Nos comentários, a famosa logo foi coberta de elogios. "Uma Barbie", chamaram a modelo de boneca. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa Suita desmentiu a cantora Simaria Mendes (40) dizendo que em nenhum momento pediu conselhos para a cantora durante a crise de seu casamento com Gusttavo Lima.

Andressa Suita arrasa com look rosa pink; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Fã com tatuagem de Gusttavo Lima invade o palco do cantor e recebe presente de R$ 15 mil

O cantor Gusttavo Lima foi surpreendido neste sábado, 12, durante seu show no Festival Caldas Country, em Caldas Novas, por um grande admirador de seu trabalho. O fã inclusive invadiu o palco para abraçar o sertanejo.

Driblando a segurança, o rapaz conseguiu chegar até o esposo de Andressa Suita e o agarrou com um forte abraço. Provando ser grande fã do famoso, o garoto arrancou a camisa e revelou que tatuou o nome do cantor em seu peito.

Lisonjeado com tanto carinho, Gusttavo Lima não apenas correspondeu o abraço do fã, como também decidiu lhe dar um presente especial para guardar para sempre o seu cheiro: o casaco que estava usando durante a apresentação. Veja as fotos aqui.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!