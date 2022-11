Fã com tatuagem de Gusttavo Lima invade o palco do cantor e recebe presente de R$ 15 mil

Cantor Gusttavo Lima teve palco invadido por grande admirador e correspondeu carinho com presente milionário

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 10h02

O cantor Gusttavo Lima (33) foi surpreendido neste sábado, 12, durante seu show no Festival Caldas Country, em Caldas Novas, por um grande admirador de seu trabalho. O fã inclusive invadiu o palco para abraçar o sertanejo.

Driblando a segurança, o rapaz conseguiu chegar até o esposo de Andressa Suita (34) e o agarrou com um forte abraço. Provando ser grande fã do famoso, o garoto arrancou a camisa e revelou que tatuou o nome do cantor em seu peito.

Lisonjeado com tanto carinho, Gusttavo Lima não apenas correspondeu o abraço do fã, como também decidiu lhe dar um presente especial para guardar para sempre o seu cheiro: o casaco que estava usando durante a apresentação.

A peça de roupa dada pelo sertanejo ao seu admirador não tem apenas um forte valor sentimental, mas também um grande valor financeiro. Acostumado a usar itens caros, o blazer sob medida para ele custa R$ 15 mil e é assinado por Ricardo Almeida.

Veja fotos do momento em que o fã invadiu o palco de Gusttavo Lima:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Simone cai no choro com apoio de Gusttavo Lima para carreira solo

A cantora Simone Mendes (38) não segurou às lágrimas durante o evento do Avião Fantasy, no Castelão, em Fortaleza, após receber uma mensagem carinhosa do cantor Gusttavo Lima.

Após subir no palco para fazer uma participação especial no show do artista, a irmã de Simaria Mendes (40) se emocionou ao ouvir o compositor dizer que o "Brasil a ama" e "vai começar a melhor fase da vida" agora em carreira solo.

"Tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza para te desejar tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida e carreira solo de agora para frente", começou ele, enquanto a colega de trabalho chorava muito em cima do palco.

