Ana Hickmann renova o visual e resgata cor de cabelo usada antigamente: "De volta"

A apresentadora Ana Hickmann resolveu mudar o visual e ficar mais loira! Por meio das redes sociais, ela compartilhou o resultado: "Amei"

Nesta quarta-feira, 5, Ana Hickmann resolveu inovar o visual! Por meio das redes sociais, a apresentadora contou que decidiu cortar o cabelo, que já estava para baixo do ombro, e ficar ainda mais loira. Celso Kamura, conhecido por ser o cabeleireiro das estrelas, foi o responsável pela transformação.

"Agora, sim, gente! Olha o loiro de volta. [Estava há] mais de um ano sem essa cor de cabelo. E o corte de cabelo novo também. Eu amei", disse Ana nos Stories do Instagram.

A apresentadora foi para o salão na companhia do namorado, Edu Guedes. "Só assim para você ter certeza que a pessoa te ama de verdade. Te enxergar desse jeito [com o cabelo bagunçado] e fazer o que? Se cuidar também", brincou ela enquanto estava fazendo as luzes.

Ana Hickmann reflete sobre autoestima e julgamentos

"Hoje, aos 43 anos, eu digo que eu sou muito mais feliz com o que eu vejo no espelho". A frase é de Ana Hickmann, que, cada vez mais segura com sua aparência, reflete sobre comentários e julgamentos em relação às mulheres e faz um apelo para que a cobrança se transforme em motivação.

A apresentadora e modelo conta que não recebe cobranças em relação à sua aparência nas redes sociais, mas que já recebeu de pessoas próximas. Apesar disso, Ana Hickmann afirma que sempre foi muito bem resolvida quanto à autoestima.

"Quando mais jovem, sim, algumas coisas me incomodavam. Hoje, mesmo com as marcas do tempo, e o 'efeito gravidade', que acontece com todo mundo, eu sou muito mais tranquila, mais segura. Isso é muito bom", completa a modelo, em entrevista à CARAS Brasil.

A apresentadora, que esteve ontem em São Paulo para a reinauguração de uma loja da marca Rommanel, ainda acrescenta que acha necessário transformar as cobranças e julgamentos em palavras de motivação —especialmente entre as mulheres.

"Devemos mudar essa sentença e começar um novo discurso. Quando se motiva alguém, essa pessoa vai fazer tudo com mais prazer, brilho e vida", completa. Ana Hickmann afirma que, com incentivo, é mais prazeroso fazer qualquer tarefa. "Com isso, você consegue tocar mais pessoas."

A modelo também diz que acredita que, quando há apenas pontos negativos para se falar, o melhor a se fazer é ficar quieto. Para ela, é importante comentar e apontar aspectos posivitos para as pessoas, para assim motivá-las e sair do ciclo de julgamento e cobrança.