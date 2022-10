Ana Clara Lima exibe curvas perfeitas de biquíni azul e arranca elogios: ''Que mulher''

Em Búzios, apresentadora Ana Clara Lima chama atenção ao posar de biquíni azul e brinca com a falta do sol

CARAS Digital Publicado em 01/10/2022, às 15h32

A apresentadora Ana Clara Lima (25) roubou a cena nas redes sociais, neste sábado, 01, ao publicar fotos em que aparece de biquíni!

Curtindo dias de descanso em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, a ex-BBB compartilhou sequência de registros mostrando sua beleza natural e o corpão. Nas imagens, publicadas em sua conta no Instagram, a gata posou deitada "tentando" tomar sol e lendo livro.

Em um dos cliques, ela surgiu sorridente em pé, deixando à mostra suas curvas perfeitas e brincou com a falta do sol. "Fingindo que tá fazendo sol", disse Ana Clara na legenda.

"Saudade, car**", escreveu Bruno de Luca nos comentários. "Gente, um milagre têm acontecido. A raposinha têm curtido bem o sol né??? Que lindaaa", "Gatona", "Uma deusa", "Q mulher perfeita", "Lindaaa", elogiaram ainda os fãs.

Recentemente, Ana contou que passou por um perrengue em casa, já que está morando sozinha há pouco tempo. Ela revelou que teve a luz cortada por falta de pagamento: “Esqueci de pagar a luz e cortaram. E papel higiênico que não aparece sozinho aqui dentro de casa, né?”, contou a ex-sister durante o programa comandado pela influencer Foquinha (34) no Gshow.

Confira as fotos de Ana Clara Lima de biquíni azul:

Ana Clara Lima eleva a temperatura ao posar com top de renda

Ana Clara Lima elevou a temperatura da web na última quinta-feira, 29, ao exibir uma foto com um look poderoso. No Instagram, Ana Clara compartilhou uma foto, seguindo a paleta de cores da princesa Ariel, da Disney, e a semelhança chamou atenção da web. Com um top mínimo de renda em tom lilás, e uma calça verde, Ana Clara exibiu suas curvas esculturais e impressionou, arrancando elogios dos internautas: "Tipo a Ariel, mas de 2022", brincou na legenda.

