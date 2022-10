Ana Clara Lima exibe curvas esculturais ao posar com biquíni preto: "Maravilhosa"

Em Manaus, Ana Clara Lima posa de biquíni ao lado de amigos e impressiona a web com o corpo escultural

Redação Publicado em 17/10/2022, às 10h37

A apresentadora Ana Clara Lima (25) impressionou a web com sua beleza mais uma vez! Nas redes sociais ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos mostrando um pouco de sua viagem para Manaus, no Amazonas.

No seu perfil do Instagram, Ana Clara Lima compartilhou diversas fotos mostrando seu dia ao lado dos amigos.

A artista apostou em um biquíni preto para curtir o dia, e exibiu o corpo escultural ao posar com seus amigos durante a viagem.

Não demorou para os seguidores de Ana Clara Lima marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza exuberante da ruiva: "Como é maravilhosa", disse um internauta. "Que Deusa", escreveu outro. "Maravilhosa demais", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Ana Clara Lima:

Ana Clara Lima eleva a temperatura ao posar com top de renda

Ana Clara Lima elevou a temperatura da web na última quinta-feira, 29, ao exibir uma foto com um look poderoso. No Instagram, Ana Clara compartilhou uma foto, seguindo a paleta de cores da princesa Ariel, da Disney, e a semelhança chamou atenção da web. Com um top mínimo de renda em tom lilás, e uma calça verde, Ana Clara exibiu suas curvas esculturais e impressionou, arrancando elogios dos internautas: "Tipo a Ariel, mas de 2022", brincou na legenda.

