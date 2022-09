Ana Clara Lima aposta em look fashionista confortável para curtir ponto turístico do Rio de Janeiro

Apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima elegeu um look colorido fashionista para visitar o Pão de Açúcar, no Rio

Redação Publicado em 28/09/2022, às 13h49

Na última segunda-feira, 26, a apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima (25) usou suas redes sociais para mostrar seu look escolhido para curtir um dia no Rio de Janeiro. Visitando o Pão de Açúcar, Ana Clara elegeu uma produção confortável e fashionista.

Através de seu perfil do Instagram, Ana Clara Lima compartilhou duas fotos em que aparece de frente à entrada do Bondinho Pão de Açúcar, e o look da ex-BBB chamou atenção.

Para curtir o dia o passeio turístico, Ana Clara apostou em uma calça laranja, com uma blusa listrada e uma jaquetinha jeans, além de completar a produção com uma bolsa fashion e um óculos de sol na cabeça.

"Eu juro que eu passei essa calça antes de sair de casa ontem. Por isso não passo roupa tá vendo?", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Ana Clara aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da ruiva: "Achei tudo!", disse um. "Vamos normalizar a calça amassada, por favor", brincou outro. "Linda sempre", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Ana Clara Lima: