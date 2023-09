Ana Castela impressiona ao revelar corpaço em dia de praia: "Beleza de milhões"

A cantora Ana Castela chamou a atenção ao esbanjar beleza enquanto aproveitava o dia em uma praia

A cantora Ana Castela, de 19 anos, elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 12, ao compartilhar um vídeo exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural enquanto curte o dia em uma praia.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a artista, conhecida pelos fãs como Boiadeira, surge saindo do mar e depois caminhando pela areia, usando um biquíni preto fininho. No registro, ela faz carão e várias poses.

Ao compartilhar o registro com os seguidores, Ana Castela, que namora o cantor sertanejo Gustavo Mioto, de 26 anos, celebrou o momento de lazer. "Aproveitando 100%", afirmou a famosa na legenda da publicação.

Os internautas rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Eita belíssima", disse a cantora Anitta. "Musa do verão!", escreveu uma seguidora. "Beleza de milhões", comentou outra. "Achei que tava no De Férias com o Ex", brincou uma fã. "Uma sereia", falou mais uma.

Ana Castela, vale lembrar, ficou conhecida pelas músicas "Boiadeira", que deu início à sua carreira, e por "Pipoco", lançada em parceria com Melody e o músico DJ Chris no Beat. Após conquistar o público com outros hits, a cantora gravou o primeiro DVD de sua carreira em maio, em Santa Terezinha do Itaipu, no Paraná.

Confira a publicação:

Ana Castela chora ao pedir desculpas ao público

A cantora Ana Castela teve mais um momento delicado no palco. Nos últimos dias, ao se apresentar em um show em Barretos, a artista não conseguiu atingir um toma da música Solteiro Forçado e se desculpou com o público.

Nitidamente chateada com a situação, a sertaneja falou sobre estar se cuidando bastante para evitar que isso continue acontecendo durantes suas apresentações. "Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão", disse ela, deixando escapar a palavra.