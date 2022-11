Amanda Djehdian posta foto com look all blue e se compara a princesa da Disney

A influenciadora digital e ex-BBB Amanda Djehdian arrancou suspiros nas redes sociais

A influenciadora digital Amanda Djehdian (36) utilizou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 22, para compartilhar fotos encantadoras.

Nas imagens, ela usa um look todo azul composto por cropped de ombro só e mangas bufantes, calça jeans com recortes e tênis. A vestimenta deixou sua barriga sarada em evidência.

Amanda ainda apostou em uma trança para seus cabelos escuros, o que fez a ex-BBB se comparar com Jasmine, a princesa da Disney, do filme "Aladdin".

"A Jasmine está diferente", legendou ela na publicação. Logo, os fãs da musa reagiram: "Gatíssima", disse uma. "Linda", escreveu outra. "Maravilhosa", se derreteu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Djehdian Hoffmann (@amandadjehdian)

Amanda Djehdian revela diagnóstico de doença

Recentemente a ex-BBB Amanda Djehdian foi diagnosticada com lipedema e desde então tem conversado com os seus seguidores sobre a doença. Em entrevista com a CARAS Digital, a influenciadora digital falou sobre a sua reação com o diagnóstico, o tratamento e deu dicas para os fãs.

A Lipedema é uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo como pernas, braços, joelhos e coxas. Ela acomete cerca de 10% das mulheres, é de fator genético e pode ser desencadeada, na puberdade, gestação e menopausa.

Amanda contou que ao receber a notícia sentiu um certo alívio jávisto que poderá fazer um tratamento específico. "Por mais que eu não quisesse ter, eu respirei aliviada, pois sabia que minha intuição estava certa, e minha reação foi de querer saber tudo, para poder tratar da melhor forma", disse ela.

Inclusive, a famosa revelou que antes mesmo de ter o diagnóstico, fazia o tratamento sem saber. "Desde início de 2020 eu já estava fazendo o tratamento conservador, que é ter um estilo de vida saudável, atividades físicas diariamente e alimentação saudável, agora vou ajustar a alimentação diminuindo alguns alimentos como carboidratos, glúten e fazer a infestação de alimentos anti-inflamatórios ricos".