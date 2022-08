Ex-BBB Amanda Djehdian revela diagnóstico de doença

A influenciadora digital Amanda Djehdian foi diagnosticada com lipedema e conversou com a CARAS Digital sobre a doença

Recentemente a ex-BBB Amanda Djehdian foi diagnosticada com a doença Lipedema e desde então vem conversando com os seus seguidores sobre a doença. Em entrevista com a CARAS Digital, a influenciadora digital falou sobre a sua reação com o diagnóstico, o tratamento e deu dica para os fãs.

A Lipedema é uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas. Ela acomete cerca de 10% das mulheres e é de fator genético e pode ser desencadeada, na puberdade, gestação e menopausa.

Amanda contou que ao receber a notícia sentiu um certo alívio já que agora poderá fazer um tratamento específico. "Por mais que eu não quisesse ter, eu respirei aliviada, pois sabia que minha intuição estava certa, e minha reação foi de querer saber tudo, para poder tratar da melhor forma", disse ela.

Inclusive, a famosa revelou que antes mesmo de ter o diagnóstico já vinha fazendo o tratamento sem saber. "Desde início de 2020 eu já estava fazendo o tratamento conservador, que é ter um estilo de vida saudável, atividades físicas diariamente e alimentação saudável, agora vou ajustar a alimentação diminuindo alguns alimentos como carboidratos, glúten e fazer a infestação de alimentos anti-inflamatórios ricos".

"Eu estava me cobrando demais, achando que treinar seis vezes por semana não estava bom, que precisava fazer mais, já que não estava obtendo resultados que uma pessoa sem lipedema teria, agora posso me olhar com mais carinho e entender que é uma doença, que vou continuar tratando da melhor forma e que não é culpa ou pouco esforço meu", refletiu ela sobre a doença.

Além disso, Amanda entregou a dica mais valiosa para os internautas em relação a Lipedema. "Se você identificar [a doença], procurar um médico especializado em lipedema, eu já havia ido em vários e ouvido coisas do tipo: você tem gordura generalizada, você não está treinando pesado, você não está comendo bem e, na verdade, a falta de conhecimento peça muito para um diagnóstico correto, e dizer que continuamos lindas, e que não é nossa culpa", concluiu.

