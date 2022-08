Alok chama atenção da web ao surgir sem camisa e exibir tatuagem no peitoral

Alok deixou suas fãs babando ao exibir abdômen definido e sua tatuagem no peitoral ao surgir sem camisa em foto arrasadora

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 14h56

Nesta quinta-feira, 4, Alok (30) chamou a tenção das suas fãs ao surgir sem camisa em suas redes sociais. O DJ publicou uma foto arrasadora em um lindo cenário, esbanjando sua beleza ao exibir o seu abdômen trincado e sua grande tatuagem no peitoral.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "É muito charme em forma de gente!", escreveu um. "Belíssimo!", falou outro. "Lindão!", disse ainda um terceiro.

No mesmo post ele ainda publicou um vídeo da esposa, Romana Novais (31) dando uma volta na piscina do local em que estão hospedados, enquanto admirava um lindo por do sol.

Na legenda, o artista falou que retornou a Mykonos, na Grécia, cidade onde está hospedado durante a sua turnê europeia: "Estou de volta", escreveu ele em inglês.

Confira a foto de Alok esbanjando beleza ao surgir sem camisa exibindo a sua tatuagem no peitoral:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

Alok e esposa curtem passeio de lancha

Recentemente, Alok usou suas redes sociais para compartilhar um álbum de fotos dos seus últimos dias em Ibiza e chamou atenção ao exibir alguns cliques de um passeio de lancha que fez com sua esposa.

Nas imagens, eles aparecem deitados em meio ao Mar Mediterrâneo: "Apenas vibrações boas", escreveu ele na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!