Alice Wegmann aparece totalmente sem roupas em novo ensaio fotográfico

Alice Wegmann surge do jeitinho que veio ao mundo em ensaio fotográfico ousado e recebe elogios: 'Linda demais'

A atriz Alice Wegmann agitou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 31, ao compartilhar um ensaio fotográfico totalmente sem roupas. A estrela posou para as lentes do fotógrafo Jorge Bispo e exibiu toda a sua beleza natural.

A artista apareceu sem roupa em um cenário neutro e escondeu sua intimidade com os braços. Nos comentários das fotos, ela foi elogiada. “Linda demais”, disse Sabrina Sato. “Deusa”, comentou Deborah Secco. “Linda e gostosa! Além de excelente atriz”, escreveu Betty Gofman.

Há poucos dias, Alice Wegmann desabafou ao ser chamada de 'magra demais' nas redes sociais. "Tava lendo alguns comentários dessas últimas fotos que eu postei. Primeiro, queria dizer que eu sou atriz, meu corpo já mudou muitas vezes. (...) O que eu faço com o meu corpo é o meu trabalho, como eu exerço isso, isso é um problema meu, é uma função minha", disse ela.

Então, a atriz contou que já sofreu com transtornos alimentares. "Durante muitos anos, eu passei por um transtorno alimentar, convivi com isso muito tempo da minha vida, tive compulsão alimentar porque fazia dietas muito restritivas. Eu fui parando de ter compulsão por causa do tratamento, e consequentemente eu emagreci, ou seja, eu estava cuidando da minha saúde mental e acabei emagrecendo. Mas, em outros momentos da minha vida, eu estava cuidando da minha saúde mental e eu engordei. É normal o corpo responder de uma forma ou de outra", afirmou.

Por fim, ela disse que está mais magra por causa de um trabalho. "Paralelo a isso, eu tô fazendo uma personagem, que foi me pedido para eu emagrecer. É uma personagem que vai ter uma característica mais frágil. A única coisa que eu acho chata pra caceta, é o povo opinando o tempo todo no corpo das mulheres. Deixa eu fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu sou uma pessoa que estuda, eu leio, eu vejo coisas, eu não sou uma alienada. Eu sei o que eu tô fazendo nesse momento", declarou.