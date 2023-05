Adriane Galisteu relembra foto só com a parte de baixo do biquíni: "Sempre perfeita"

Em clima de TBT, a apresentadora Adriane Galisteu ganhou elogios ao recordar uma foto de 1998 só com a parte de baixo do biquíni

Adriane Galisteu (50) aproveitou o dia de TBT nesta quinta-feira, 18, para recordou uma foto que tirou em 1998.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a apresentadora da Record TV surge apenas com a parte de baixo do biquíni, enquanto renova o bronzeado na praia.

Apostando em um modelo fio-dental branco, ela confessou que não gosta de fazer maquinha na parte de cima do corpo, por isso, optou pelo topless.

"Foto de 1998 e do jeito que a Dri gosta, na praia, com seu biquininho, sorrisão e sem fazer marquinha na parte de cima", escreveu Galisteu na legenda da publicação, ganhando elogios dos seguidores. "Sempre perfeita", disse uma fã. "Linda", comentou outra. "Maravilhosa", falou uma terceira.

Confira o TBT de Adriane Galisteu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central de Fãs Galisteu (@centraldefasgalisteu)

Roberto Justus fala sobre casamento com Galisteu

O empresário Roberto Justus falou sobre o casamento relâmpago com a apresentadora Adriane Galisteu. Ele contou como foi o romance de apenas 8 meses e como era a personalidade dos dois. Durante o podcast 'Bagaceira Chique', ele começou falando sobre o jeito diferente dos dois de agirem e encararem a vida.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão."

"Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no entusiasmo, no auge da carreira, tinha uns 27, 28 anos. Dri gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista. "A Galisteu, ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", concluiu o empresário.

Após a repercussão, Galisteu fez questão de responder de um jeito divertido, e mandou uma indireta para o empresário. Ao lado da equipe, ela gravou uma vídeo falando sobre os itens citados por Justus. "Tidi, traz aquelas minhas roupas de brechó, por favor? Isso é de brechó?", disse ela, mostrando roupas de grife. E o assistente respondeu: "Você só tem roupa de brechó."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!