Indireta? Adriane Galisteu responde recado de Roberto Justus em novo vídeo: 'Isso é de brechó?'

Adriane Galisteu faz vídeo com brincadeira após declaração de Roberto Justus sobre a época do casamento deles: 'Não aguentei. Mais humor, por favor'

A apresentadora Adriane Galisteu (50) mostrou que não perde a piada! Depois de ver uma declaração do empresário Roberto Justus (68) sobre o casamento relâmpago deles, ela decidiu fazer uma brincadeira nas redes sociais e alfinetou o recado dele com uma indireta .

Em um podcast, Justus contou que Galisteu usava roupas de brechó e fumava cigarro na época em que viveram um romance. Então, ele ainda justificou a separação por causa da diferença de personalidade deles. "A Galisteu, ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", disse ele.

Então, Galisteu resolveu brincar com a situação. Ela e sua equipe gravaram um vídeo dela falando sobre os itens citados por Justus . “Tidi, traz aquelas minhas roupas de brechó, por favor? Isso é de brechó?”, disse ela, mostrando roupas de grife. E o assistente respondeu: “Você só tem roupa de brechó”.

Na sequência, outro parceiro dela ofereceu: “Toma um cigarrinho aqui...”. E ela rebateu: “Mas eu já parei de fumar há mais de 10 anos, eu hein”. Por fim, ele perguntou sobre um cinzeiro e ela afirmou: “Virou um porta-joia de brechó”.

Na legenda, a artista brincou: “A louca do brechó, mas não fumo”. E ainda usou algumas hashtags com as mensagens de: “Eu me divirto”, “não aguentei”, “tá tudo bem” e “mais humor, por favor”.

