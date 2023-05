"Fulminante", diz Roberto Justus sobre casamento com Adriane Galisteu

Roberto Justus falou sobre casamento de oito meses com a apresentadora Adriante Galisteu

O empresário Roberto Justus falou sobre o casamento relâmpago com a apresentadora Adriane Galisteu. Ele contou como foi o romance de apenas 8 meses e como era a personalidade dos dois.

Durante o podcast 'Bagaceira Chique', ele começou falando sobre o jeito diferente dos dois de agirem e encararem a vida."Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão", comentou sobre um fala dela sobre a relação dos dois.

"Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no entusiasmo, no auge da carreira, tinha uns 27, 28 anos. Dri gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista", destacou as diferenças entre os dois.

"A Galisteu, ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", concluiu o empresário.

