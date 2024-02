Adriane Galisteu impressiona web com corpão ao surgir de biquíni: 'Escultural'

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu aproveitou o dia ensolarado no Rio para renovar o bronzeado com biquíni estiloso

A apresentadora Adriane Galisteu colecionou elogios dos fãs ao publicar um novo registro belíssimo nas redes sociais. Curtindo os dias de folga, a musa apareceu usando apenas um biquíni estampado e elevou a temperatura ao curtir um dia ensolarado no Rio de Janeiro.

No clique, ela posou de costas e destacou suas curvas deslumbrantes com o look de praia. Para complementar a produção do dia, Adriane apostou em um boné preto e um óculos laranja para se proteger dos raios solares.

"Aprenda a amar todas as suas versões!", escreveu a apresentadora de A Fazenda, da Record TV, na legenda da postagem. Rapidamente, os seguidores lotaram os comentários da foto com diversos elogios a beleza radiante da famosa.

"Sempre maravilhosa", declarou um internauta. "Linda é ela, a rainha da Portela", disse outro. "Maravilhosa em todas as versões", destacou um terceiro. "Escultural", comentou a atriz Luciele Di Camargo.

Nos últimos dias, Adriane Galisteu mostrou todo seu brilho na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao desfilar pela Portela. Na noite de segunda-feira, 12, ela surgiu no sambódromo com um modelito que fazia homenagem para grandes mulheres que representam a agremiação.

"Estou muito feliz de voltar mais um ano à Portela. O tema 'defeito de cor' traz uma história linda, a verdadeira força da mulher. E tenho certeza de que todos vão se emocionar com essa linda apresentação", disse ela na ocasião.

Adriane Galisteu esbanja beleza em noite na Sapucaí

A apresentadora Adriane Galisteu marcou presença na Marquês de Sapucaí para prestigiar de perto os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio. Na noite do último domingo, 11, ela foi clicada ao lado do marido, Alexandre Iodice, e do filho, Vittorio, em um dos camarotes do sambódromo carioca.

Usando uma roupa com bastante brilho, Adriane esbanjou beleza e simpatia ao posar para os registros. A apresentadora de A Fazenda, da Record, ainda escolheu um chapéu para complementar o look carnavalesco.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu o coração e falou um pouco sobre seu ânimo para o Carnaval deste ano. Ela, que vai desfilar nesta segunda-feira, 12, pela Portela, fez uma mudança no visual e realçou o loiro para brilhar ainda mais na data especial. "Assim é o carnaval. Já venho preparada para parar só na Quarta-feira de Cinzas", declarou. Confira!