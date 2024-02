Adriane Galisteu usa fantasia com homenagem especial

Adriane Galisteu brilha na Sapucaí ao desfilar pela Portela e detalhe em sua fantasia chama a atenção por ser uma homenagem especial

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha de sua fantasia para brilhar no desfile da Portela na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na noite de segunda-feira, 12, ela surgiu no sambódromo com um modelito que fazia homenagem para grandes mulheres que representam a agremiação.

O modelito foi desenvolvido pelo estilista Henrique Filho. Nos detalhes dos punhos, a musa homenageou sua mãe, Dona Ema, e também sua sogra, Dona Suely, que faleceu em novembro de 2023.

“Estou muito feliz de voltar mais um ano à Portela. O tema ‘defeito de cor’ traz uma história linda, a verdadeira força da mulher. E tenho certeza de que todos vão se emocionar com essa linda apresentação“, disse ela.

Fotos: Júlio Cesar e Leo Franco / AgNews

Adriane Galisteu comemora seu aniversário de casamento

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de casamento com o marido, Alexandre Iódice, de um jeito especial. A estrela decidiu homenagear o amado nesta terça-feira, 28, e relembrou fotos de uma viagem do casal para a praia.

Nas imagens, os dois apareceram abraçados e trocando olhares apaixonados enquanto aproveitavam a linda vista do local. Na legenda, ela falou sobre o amor duradouro deles.

“13 anos depois, aqui estamos nós… Juntos, construindo e aprendendo! Mas sem perder a ternura! Te amo Lelê”, disse ela.

Vale lembrar que os dois são pais de um menino, Vittorio, de 13 anos.

Galisteu e Iódice se casaram em 27 de novembro de 2010 em uma cerimônia ao ar livre em um spa de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Na época da celebração, eles também comemoraram o batizado do filho recém-nascido, Vittorio, que tinha apenas 3 meses de vida, durante a união do casal.