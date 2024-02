Adriane Galisteu revela ânimo para o Carnaval: ‘Só paro na Quarta-feira de Cinzas’

Adriane Galisteu vai desfilar pela Portela na segunda-feira, 12, no Rio, pelo segundo ano consecutivo. À CARAS Brasil, ela conta como estão os preparativos para a folia

Faltando apenas três dias para o desfile da Portela, tradicional escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, Adriane Galisteu (50) separou um tempinho na agenda de compromissos para cuidar do visual. Ela realçou ainda mais o loiro de seus tão cobiçados cabelos, para brilhar ainda mais na Marquês de Sapucaí, pela sua Azul e Branca do coração. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta: "Assim é o carnaval. Já venho preparada para parar só na Quarta-feira de Cinzas".

"Eu venho para o Rio com antecedência para já tomar um sol, cuidar do cabelo, da pele, fazer todas as minhas fotos e acompanhar execução da fantasia. É muito bom ter a chance de fazer um tratamento como este (com o hairstylist Anderson Couto, embaixador da marca TRUSS) para tudo que meu cabelo vai receber, que é muito produto, penteado, babyliss. É folego, né? Começa cedo e termina "cedo", assim é o Carnaval. Já venho preparada para parar só na Quarta-feira de Cinzas", conta a apresentadora.

ÚLTIMO ENSAIO

Na noite desta quarta-feira, 7, Galisteu participou do último ensaio na quadra da Portela. Com look branco, transparente, decotado, cheio de pérolas, lantejoulas e cristais, ela mostrou muito samba no pé e esbanjou simpatia. A peça foi feita com exclusividade para a apresentadora ensaiar.

"Me joguei na quadra hoje que delícia de noite, Portela! Vamos com tudo Madureira! Seu nome Vive ! Seu povo é Livre! Seu filho venceu Mulher! Em cada um de nós derrame seu AXÉ!", escreveu a apresentadora, nas redes sociais.

Ano passado, a participação no desfile do centenário da Portela, marcou seu retorno à passarela do samba depois de 12 anos. O marido, Alexandre Iodice (52), e o filho, Vittorio (13), desfilaram ao lado de Galisteu, que usou uma fantasia de águia para homenagear a agremiação de Madureira.

Além do desfile da Portela, a apresentadora do reality show A Fazenda, da Record, é rainha de um camarote na Sapucaí e vai marcar presença no Baile do Copa, nos próximos dias.