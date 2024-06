Adriana Esteves deixa a cinturinha à mostra em dia de exercício ao ar livre

Prestes a voltar às novelas, Adriana Esteves faz caminhada ao ar livre e mostra sua boa forma com look todo preto

A atriz Adriana Esteves aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para fazer exercícios ao ar livre. Nesta segunda-feira, 10, ela foi flagrada durante uma caminhada na orla carioca junto com uma amiga.

Para a ocasião, a artista escolheu um conjunto de top e saia preta e deixou à mostra a cinturinha e as pernas torneadas.

Vale lembrar que Esteves está prestes a voltar às novelas. Ela está no elenco de Mania de Você, próxima novela das 9 da Globo. Na trama, a atriz dará vida para a personagem Mércia, que é a mãe de Mavi (Chay Suede) e terá um romance secreto com Molina (Rodrigo Lombardi), de quem será secretária.

Mania de Você é uma novela escrita pelo autor João Emanuel Carneiro, que também fez o sucesso Avenida Brasil.

Adriana Esteves posou com os dois filhos em nova foto

A atriz Adriana Esteves surgiu em uma foto inédita com seus filhos, Felipe Ricca e Vicente Brichta, na data especial. Ela posou para uma foto encantadora ao lado dos herdeiros e também do seu marido, o ator Vladimir Brichta.

Na imagem, eles apareceram juntinhos e abraçados antes da ceia de Natal no domingo, 24. Vale lembrar que Felipe é fruto do antigo relacionamento de Adriana com o ator Marco Ricca. Enquanto isso, Vicente é fruto do atual casamento dela com Vladimir.

Hoje em dia, Felipe Ricca segue os passos dos pais. Ele está iniciando a sua carreira artística com aulas de teatro e seus primeiros espetáculos no teatro.