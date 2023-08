Adriana Bombom aposta em look com decote profundo em ensaio fotográfico

Adriana Bombom arranca suspiros dos fãs ao mostrar sua boa forma em ensaio fotográfico

A apresentadora Adriana Bombom caprichou na escolha de sua foto para o feed do Instagram nesta quarta-feira, 16. A musa exibiu os bastidores de um ensaio fotográfico e a boa forma dela roubou a cena.

Na imagem, a estrela apareceu deslumbrante ao usar um body pink com decote profundo e um sobretudo com transparência. Para completar o visual, ela surgiu com os cabelos soltos e a maquiagem impecável.

Nos comentários da fotos, os fãs fizeram vários elogios. “Muito linda! Melhor fase”, comentou um seguidor. “Que gata”, escreveu outro. “Maravilhosa como sempre”, declarou mais um. “Furacão de mulher”, escreveu outro.

Recentemente, ela contou que não foge dos treinos diários. "Tem que ter muito foco e disciplina pra ficar assim, pois tenho que me privar de algumas comidas que gosto e também me exercitar mesmo quando bate aquela preguiça… mas no final a recompensa acontece no espelho!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Bombom 💋💄 (@adrianabombom)

Adriana Bombom mostra a barriga sarada

Há pouco tempo, a repórter Adriana Bombom deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto exibindo o seu corpo musculoso. Dedicada aos exercícios físicos, ela ficou com a barriga trincada e surpreendeu ao mostrar o corpo sarado na nova selfie.

Nos comentários da foto dela, os fãs ficaram com as opiniões divididas sobre a beleza da artista. Alguns questionaram a mudança no físico dela. “Achava a Bombom mais bonita antes, mas é gosto dela...”, disse um internauta. “Era tão linda! Desapareceu aquela Bombom”, afirmou outro.

Porém, outros fãs elogiaram a estrela. “Você está um escândalo de maravilhosa”, declarou um seguidor. “Está maravilhosa”, declarou outro.