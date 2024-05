Zé Vaqueiro celebra 10 meses do filho, internado na UTI, com bolinho especial

O filho caçula de Zé Vaqueiro ganhou um bolinho para celebrar a chegada de seus 10 meses de vida; bebê retornou para a UTI após alta

O cantor Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra Soares, celebraram os 10 meses do filho caçula, Arthur, completados nesta sexta-feira, 24. O pequeno, que recebeu a primeira alta hospitalar na última semana, precisou retornar para a UTI no dia seguinte após sofrer uma parada cardíaca em casa.

Através das redes sociais, o artista publicou uma foto mostrando que o herdeiro ganhou um bolinho especial em comemoração à data. "10 meses do meu pequeno", escreveu Zé Vaqueiro na imagem. Ao fundo, é possível perceber a presença dos papais ao lado de Arthur no quarto do hospital.

O bolinho foi decorado com as cores branca e azul, alguns desenhos de nuvem e um avião em miniatura no topo. No meio, a mensagem 'Arthur 10 meses' escrita em letras douradas é o grande destaque. Ingra Soares também compartilhou em seu perfil no Instagram uma imagem da celebração e exibiu detalhes do bolo.

Para quem não sabe, o filho de Zé Vaqueiro nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau. Por causa disso, Arthur foi levado para a UTI assim que chegou ao mundo, em julho de 2023.

Na última quinta-feira, 23, a influenciadora digital dividiu com os fãs um registro do pequeno. Na foto, Ingra apareceu dando um beijo carinhoso na cabeça do filho enquanto ele dormia no leito. "Não há maior incentivo, estímulo ou fonte de força para lutar e viver do que um filho. Pelos filhos, somos capazes de fazer o que não faríamos para nós mesmos e muito mais. Eu te amo, meu filho", declarou ela.

Filho de Zé Vaqueiro completa 10 meses - Foto: Reprodução / Instagram

A internação de Arthur

Filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, o bebê Arthur, de 9 meses, precisou voltar ao hospital apenas um dia após ter alta hospitalar. A mãe dele contou no Instagram que o menino teve uma parada cardíaca e teve que ser internado na UTI novamente.

"Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca, já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda Deus", desabafou ela na imagem dos aparelhos no hospital.

O bebê saiu do hospital pela primeira vez desde o seu nascimento na quinta-feira, 16. Ele ficou internado por 9 meses por causa de uma condição de saúde e teve alta hospitalar. A mãe dele comemorou a notícia ao mostrar um vídeo deles na ambulância indo para casa. Porém, ele ficou pouco tempo em casa e já teve que ser hospitalizado novamente.

Arthur nasceu com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por isso, ele precisou de acompanhamento médico intensivo em seus primeiros meses de vida.