Zé Felipe revela possível nome do segundo filho

Ainda sem saber o sexo do bebê, Zé Felipe conta qual pode ser o nome do filho se for um menino

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 14h40

O cantor Zé Felipe e a esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, já estão pensando no nome para o segundo filho. Ainda sem saber se é um menino ou uma menina, o artista revelou que já escolheu o possível nome do bebê se for um garotinho.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o artista contou que o bebê pode se chamar José Leonardo, que seria uma homenagem para o seu pai, o cantor Leonardo. “Nome forte, nome bruto”, brincou Zé Felipe ao falar do nome do bebê.

Vale lembrar que Virginia Fonseca já contou que só quer descobrir o sexo do segundo filho na hora do nascimento. Ela e o marido já são pais de uma menina, chamada Maria Alice, que está prestes a completar 1 ano de vida.

Festa de 1 ano da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe já estão na contagem regressiva para a festa de um ano da filha, Maria Alice.Durante um vídeo, a loira contou que a festa tem previsão de início às 17h e que já cantará os parabéns às 18h, porque a filha fica sonolenta as por volta das 19h.

Além de crianças, a festa contará com a presença de muitos adultos, de variadas idades, por isso, contará com atrações musicais de peso, começando por um show oficial da Galinha Pintadinha, depois, uma apresentação de Di Paullo e Paulino, uma participação de Zé Felipe e por fim, Léo Santana.

Virginia contou que a herdeira usará um vestido fofo com desenho de frutas, bem no clima do tema da festa que é Tutti Frutti. Além de todas as atrações, o evento contará com brinquedos, pinturas, recreação e um berçário para as crianças dormirem.